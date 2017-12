Putin stiller til attval for seks nye år som president i Russland

Valet blir halde 18. mars neste år, og Putin er på førehand sikra siger.

Han har no støtte frå rundt 80 prosent av veljarane, ifølgje meiningsmålingar.

Då Putin under eit møte med frivillige onsdag blei spurt om han vil stille til attval, svarte han at han vil bestemme seg om kort tid. Utsegna blei møtt med kraftig applaus. Putin reagerte med å seie at han ville ta støtta frå publikum med i betraktninga.

Kort tid etter stadfesta han at han stiller som kandidat.

