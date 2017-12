Gatebod i Bangkok tildelt Michelin-stjerne

Det er første gong Michelin-guiden kjem ut med ei eiga utgåve for den thailandske hovudstaden. Til saman får 98 restaurantar omtale. Tre av dei får to av dei gjeve stjernene, mens 14 får éi stjerne – deriblant boda til Junsuta.

– Eg er heilt overvelda. Dette er mitt livs pris, seier ho, og fortel at ho sjølv lagar alle rettene ho serverer.

Boda til Junsuta heiter Jay Fai, noko som betyr «søster føflekk» – og dette er også kallenamnet kokken bruker til dagleg. Namnet kjem av ein godt synleg føflekk ho har i ansiktet.

Bangkok er berømt for det mangfaldige tilbodet av gatemat, og blei i mars kåret til den beste byen i verda for gatemat av CNN Travel. I april varsla derimot styresmaktene at dei ville forby alle buer som sel mat i hovudgatene i byen.

–Alle typar buer, inkludert klesbuer, buer som sel falske varer og matbuer vil bli forbode i hovudgatene i byen, sa ein rådgivar for guvernøren i Bangkok.

Avgjerda blei grunngiven med at buene sperrar for fotgjengarar og fører til forsøpling i gatene. Nyheita blei møtt med kraftig motstand, og styresmaktene modererte i etterkant retorikken og sa at dei berre ønskte å regulere matbuene strengare

