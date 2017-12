Amper Tillerson avviser ryktet om at han snart får sparken

På ein pressekonferanse i hovudkvarteret til Nato i Brussel, måtte Tillerson igjen tole nærgåande spørsmål frå pressa om framtida hans i Trump-administrasjonen. Då ein av journalistane spurde kvifor han ikkje har gått av, gav han eit bryskt svar.

– Dette er ei historie som dukkar opp kvar sjette veke, og eg vil sei at de alle bør skaffe dykk nokon nye kjelder fordi saka dykkar er framleis feil, sa Tillerson.

Det har lenge gått rykte om at Tillerson har eit anstrengt forhold til president Donald Trump.

Rykta om at han snart er ferdig som utanriksminister, er blitt enda sterkare etter at amerikanske medium i førre veke siterte ikkje namngitte kjelder i Det kvite hus som sa at Tillerson kjem til å gå av om få veker.

