Amnesty: 58 aktivistar drepne i Brasil i år

2017 ligg an til å bli eitt av dei verste åra for dei som kjempar for menneskerettar i det søramerikanske landet.

I ein rapport som blei offentleggjort tysdag, opplyser Amnesty at dei fleste offera var landlause arbeidarar, urfolk eller «andre personar som arbeidde med spørsmål knytt til land og miljø».

Ein rådgjevar i organisasjonen seier tala viser at fleire aktivistar blir drepne i Brasil enn i noko anna amerikansk land. Ho peikar også på at talet aukar for kvart år.

Ifølgje rapporten er rundt 3.500 menneskerettsaktivistar drepne sidan FNs hovudforsamling kom med erklæringa si om forsvar for menneskerettane i 1998.

