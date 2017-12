To rakettar frå Sinai trefte Israel

Rakettane slo ned i nærleiken av grensa mellom Israel og den palestinske enklaven Gaza, opplyser det israelske forsvaret tidleg tysdag.

Det er ikkje meldt om personskadar eller materielle skader etter hendinga, som blir granska av forsvaret, skriv Haaretz.

Islamistiske ekstremistgrupper i den urolege Sinai-regionen har tidlegare hevda å stå bak liknande rakettangrep mot Israel. Søndag hevda IS at den hadde skote to rakettar mot Sør-Israel i oktober.

