Syriske fredssamtaler utan folket til regimet

– Delegasjonen vil ikkje reise i dag eller i morgon til Genève, og den endelege avgjerda om vi vil delta vidare har ikkje blitt tatt enno, seier ei regjeringskjelde til AFP tysdag.

Den åttande runden med fredsforhandlingar starta i førre veke. Kort tid etter sa spesialutsendinga til FN til Syria, Staffan de Mistura, at forhandlingsperioden blir utvida med to veker.

Det var forhandlingspause i helga, men både den syriske opposisjonen og regjeringa var forventa å møte opp tysdag.

–Det blei kunngjort ein pause i førre veke. Denne pausen er no over, seier talskvinne frå FN, Alessandra Vellucci, som legg til at FN håpar og forventar at regimet snart dukkar opp.

Laurdag førre veke forlét delegasjonen frå den syriske regjeringa samtalene, og sjefforhandlar Bashar al-Jafaari uttalte at det var «store problem med denne forhandlingsrunden».

Det sa han med tilvising til ei felles fråsegn frå opposisjonsgruppene som møttest i Riyadh i førkant av forhandlingane, der dei gjorde det klart at dei framleis insisterer på at president Bashar al-Assad må gå.

Jafaari kallar dette standpunktet «provoserande» og «uansvarleg», og har åtvara om at det ikkje vil skje nokon framskritt dersom opposisjonen ikkje endrar standpunktet sitt.

