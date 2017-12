Robert Mueller krev Trump-opplysningar frå Deutsche Bank

Mueller leiar granskinga der Russland visstnok var innblanda i den amerikanske valkampen i 2016. Tysdag har etterforskaren lagt fram eit krav til Deutsche Bank om opplysningar knytt til Trump og familiemedlemmene hans, ifølgje den tyske næringsavisa Handelsblatt.

Stemninga blei mottatt av banken for fleire veker sidan, ifølgje avisa, som spekulerer på om Mueller derfor har tatt imot fleire av opplysningane. Ei intern etterforsking i Deutsche Bank avdekkjer ingen mistenkelege samband mellom Trump og Russland til no.

Trump har fleire samband med Deutsche Bank AG forretningane hans skulda banken snaue 300 millionar dollar sommaren 2016. Også kona til Trump Melania, dotter Ivanka og ektemannen hennar Jared Kushner er kundar av Deutsche Bank.

Granskinga til Mueller av Trump har intensivert dei siste månadene. I oktober blei tidlegare valkampleiar for Trump Paul Manafort og forretningspartnaren hans Rick Gates sikta av Mueller for ei rekke forhold, blant anna for å ha tatt imot store beløp frå tidlegare president i Ukraina Viktor Janukovitsj og for å ha skjult dette for styresmaktene.

Ifølgje Mueller har etterforskinga kosta 3,2 millionar dollar dei første månadene.

(©NPK)