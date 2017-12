Røde Kors: – 27 millionar liv på spel i Jemen

Prisane på mat og vatn skyt i vêret, og ifølgje FN har 7,3 millionar menneske akutt behov for vatn. Lagera for brensel er snart tomme og akutt mangel på brensel gjer at to sjukehus i hovudstaden Sana ikkje kan utføre akutte operasjonar, og medisinar som må vere kalde, kan bli øydelagt. Halve helsevesenet i det krigsherja landet er sett ut av spel.

– Uhaldbart

– Situasjonen var katastrofal allereie før kampane dei siste dagane. Vi trudde ikkje det kunne bli verre, men det har det blitt, og situasjonen er no uhaldbar. Jemenittane toler mykje, men du kan berre tole så lenge du er i live, seier talsperson Iolanda Jacquemet ved Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) i Genève til nyheitsbyrået TT.

– Den eskalerande situasjonen truar med å øydeleggje dei mest grunnleggjande offentlege tenestene, tenester som i dag knapt nok fungerer, heiter det i ei FN-utsegn i samband med kampane i Sana, som er i ferd med å spreie seg til områda utanfor byen.

Sjukdom og underernæring

FNs humanitære koordinator i Jemen, Jamie McGoldrick, har oppfordra dei stridande partane til å innføre ei mellombels våpenkvile, slik at hjelpa kan no fram til sivilbefolkninga. ICRC har også tatt til orde for dette fleire gonger, men Jacquemet seier det ikkje lenger er nok med humanitær bistand. Det einaste som kan hjelpe sivilbefolkninga no, er at blokaden til den saudileidde alliansen blir oppheva.

– 27 millionar liv står på spel, seier ho. Halvparten av dei 27 millionar innbyggjarane i landet har ikkje nok mat, og 4,5 millionar barn og gravide lir av underernæring. Sjukdom er også eit stort problem; hittil i år er over 2.000 menneske døde av kolera, og ICRC åtvara i november mot eit utbrot av difteri.

