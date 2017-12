Luftfartsorganisasjon ventar kraftig global vekst i 2018

Ifølgje prognosen frå den globale handelsorganisasjonen til luftfartsindustrien, er det totale overskotet venta å bli 38,4 milliardar dollar neste år, mot 34,5 milliardar i 2017.

Vidare ventar IATA at dei nordamerikanske flyselskapa vil dra inn om lag halvparten av dette, med eit samla overskot på rundt 16,8 milliardar dollar. Europeiske flyselskap er venta å tene inn om lag 11,5 milliardar (opp frå 9,8), asiatiske er venta å tene rundt 9 milliardar (opp frå 8,3), mens dei afrikanske er venta å ha eit samla underskot på rundt 100 millionar dollar.

– Solid etterspørsel, effektivitet og mindre rentekostnader vil bidra til at luftselskapa aukar overskotet i 2018, trass aukande kostnader, heiter det i ein utsegn frå IATA.

Organisasjonen har rundt 280 medlemsbedrifter, og representerer dermed om lag tre firedelar av heile den internasjonale lufttransportsektoren.

–Dette er gode tider for den globale luftfartsindustrien. Sikkerheita er solid. Vi har også ein klar strategi som leverer resultat på miljø, seier IATA-direktør Alexandre dei Juniac.

Det er venta at passasjertala vil stige til 4,3 milliardar i 2018, og at inntekta frå passasjertransport aukar med 9,2 prosent til 581 milliardar dollar. IATA åtvarar likevel om at aukande kostnader, spesielt for flybensin, vil by på utfordringar for fleire selskap.

