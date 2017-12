Koalisjon: Færre enn 3.000 IS-krigarar igjen i Irak og Syria

Dei attverande medlemmene kjemper for å behalde ei handfull tynt busette lommer – i sterk kontrast til dei enorme landområda IS erobra i 2014.

– Dei noverande anslaga er at det er færre enn 3.000 Daesh-krigarar igjen – dei er framleis ein trussel, men vi kjem til å fortsette å støtte partnarstyrkane våre for å kjempe imot dei, seier Ryan Dillon.

Han er talsmann i den USA-leidde koalisjonen mot IS og bruker det alternative namnet på ekstremistgruppa.

Regjeringsstyrkar frå Irak får luftstøtte frå koalisjonen i ein offensiv med mål om å øydeleggje dei siste tilhaldsstadane til IS i ørkenområda vest i landet.

I Syria har IS lidd nederlag under separate storoffensivar frå russiskstøtta regimestyrkar og USA-støtta kurdisk milits i provins Deir al-Zor. IS er no rekna med berre å kontrollere ei tynn remse syrisk land langs elva Eufrat.

