Hammond overtydd om brexit-semje

Storbritannia og EU var måndag svært nær ved å bli samde om vilkåra for ein brexit-avtale, men statsminister Theresa May måtte reise tomhendt heim frå Brussel etter at støttepartiet til regjeringa, nord-irske DUP, sa nei. DUP nekta å godta den delen av avtalen som gjeld grensa mellom Irland og Nord-Irland.

Målet med møta i Brussel var å få på plass ein avtale om vilkåra for sjølve skilsmissa mellom Storbritannia og EU, slik at forhandlarane kan gå vidare til å diskutere overgangsordningar og rammene for ein framtidig handelsavtale.

Finansminister Hammond sa tysdag at statsminister Theresa May vil dra tilbake til Brussel seinare i veke for nye samtaler. Det er venta at May vil returnere til Brussel onsdag eller torsdag.

– Vi har gjort stor framgang dei siste vekene og har tatt mange skritt i riktig retning. Vi er veldig nære, men er ikkje der riktig ennå, sa Hammond da han kom til Brussel tysdag for å halde møter med EU.

Det var venta at statsminister Theresa May tysdag skulle snakke med DUP-leiar Arlene Foster på telefon for å få fortgang i ein løysing på det vanskelege grensespørsmålet. Foster har gjort det klart at DUP ikkje vil godta nokre avtale som gjer at Nord-Irland blir behandla forskjellig frå resten av Storbritannia.

