Georgias ekspresident arrestert i Ukraina

Det blei dramatisk då politiet drog for å arrestere Saakasjvili tysdag morgon.

Med fleire tilhengjarar som vitne, klatra Saakasjvili opp på taket av bustaden sin i Kiev for å protestere. Videoklipp frå staden viser at ekspresidenten blir ført bort av politiet mens fleire hundre demonstrantar blokkerer vegen.

Saakasjvili forlét Georgia i 2013 etter å ha vore president i landet i nesten eit tiår. Han blei seinare utnemnt som guvernør av Odessa-regionen i Ukraina.

I 2016 sa han opp og klaga over at innsatsen hans for å kjempe imot korrupsjon blei hindera av ukrainske styresmakter.

Saakasjvili blei fråteken sitt ukrainske statsborgarskap mens han var i utlandet i sommar, men tok seg inn i landet igjen ved å spasere over grensa frå Polen mens tilhengjarane slost med grensepolitiet.

(©NPK)