FN-soldat drepen i Den sentralafrikanske republikk

Det opplyser ein parlamentarikar. FN opplyser at ein mauritansk soldat frå den fredsbevarande styrken blei drepen i eit angrep utført av hovudsakleg kristne anti-Balaka-styrkar ved ein FN-driven kontrollpost. To soldatar frå Mauritania og ein frå Zambia blei såra i angrepet, som skjedde ved inngangen til ein leir for internt fordregne ved byen Bria søraust i landet, opplyser FN-talsmann Stephane Dujarric.

Hittil i år er 14 FN-soldatar drepne i Den sentralafrikanske republikk. Generalsekretær António Guterres fordømmer angrepet og ber styresmaktene i landet raskt etterforske saka og stille dei ansvarlege for retten, seier Dujarric. Guterres tok opp att at FN er i landet «for å beskytte sivile og bidra til å stabilisere Den sentralafrikanske republikk».

Landet har vore herja av vald mellom kristne og muslimske grupper sidan 2013, etter at dei muslimskdominerte Seleka-opprørarane styrta den kristne presidenten og tok makta. Dujarric seier Guterres ber partane stanse valden og jobbe saman for fred og stabilitet.

Ein parlamentarikar seier måndag at minst ti personar er drepne i samanstøytar mellom tre opprørsgrupper i byen Ippy sentralt i landet. Dei fleste innbyggjarane flykta då samanstøytane starta søndag. Fleire søkte tilflukt i ei katolsk kyrkje, seier Rufin Outende.

