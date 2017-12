Borgarrettsgruppe lovar framleis kamp mot innreiseforbodet til Trump

– Dette er ikkje ei avgjerd som er basert på fakta og bevis, og vi fortset kampen vår. Vi er ved ankedomstolen fredag for å argumentere for at muslimforbodet til sjuande og sist må bli stoppa, skriv ACLU på Twitter.

Amerikansk Høgsterett slo fredag fast at heile det reviderte innreiseforbodet til Trump kan tre i kraft mens juridiske søksmål blir behandla i lågare instansar i det føderale rettsapparatet.

Tsjad og Venezuela

Høgsterett godkjenner at USA førebels sluttar å skrive ut visum til borgarar frå fem av dei seks landa som var omfatta av det opphavlege innreiseforbodet til Trump–Iran, Libya, Somalia, Syria og Jemen. I tillegg kjem nye restriksjonar for reisande frå Tsjad, Nord-Korea og Venezuela.

Kritikarane meiner forbodet er diskriminerande, og hevdar Trumps motivasjon er å stengje ute muslimar. Dette meiner dei er i strid med grunnlova.

–Fordommane til Trump mot muslimar er ikkje spesielt hemmeleg. Han har stadfesta det fleire gonger, inkludert førre veke på Twitter, seier Omar Jadwat, direktør for ACLU, med tilvising til da Trump retvitra tre antimuslimske videoar.

– Nødvendig

Dei som forsvarer forbodet, viser til at den reviderte utgåva også omfattar ikkje-muslimske land og meiner forbodet er nødvendig av sikkerheitsgrunner.

–Den seinaste utgåva av forbodet er i tråd med lova og nødvendig for å beskytte heimlandet vårt. Administrasjonen ser fram til å forsvare eit meir utfyllande forsvar av tiltaket i ankesakene, seier talsmann for Det kvite hus Hogan Gidley.

(©NPK)