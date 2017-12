Austerrike seier ja til homofile ekteskap

I dommen, som vil skape rettsleg presedens, slår Høgsterett fast at den noverande lova, som forbyr ekteskap mellom likekjønna, er diskriminerande, og gir dei to kvinnene lov til å gifte seg.

Likekjønna har sidan 2010 kunne registrere seg som partnarar, men ikkje gifte seg i Austerrike.

I dommen står det at reglane som forhindrar ekteskap mellom to personar av same kjønn, må bli fjerna seinast ved utgangen av 2018.

