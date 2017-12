88-åring gir seg i Kongressen etter trakasseringsskuldingar

Conyers var inntil nyleg den øvste representanten til Demokratene i justiskomiteen i Representanthuset.

Tysdag kunngjorde han under eit intervju på radiokanalen WPXR-FM i Detroit at han ikkje stiller til attval. Samtidig sa Conyers at han vil stø kandidaturet til sonen sin til å ta over plassen i Kongressen.

Den posten trekte han seg frå 26. november, då det blei kjent at etikk-komiteen i kammeret granskar 88 år gamle Conyers etter å ha fått skuldingar frå kvinnelege tilsette. Dei hevdar Conyers har trakassert dei seksuelt og diskriminert dei på grunn av alder.

Få dagar seinare blei Conyers, som nektar for skuldingane, lagt inn på sjukehus i Detroit.

Conyers blei første gong valt inn i Kongressen i 1964. Han blei i fjor attvalt med solid fleirtal i bastionen til Demokratane i 13. distrikt.

(©NPK)