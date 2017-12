Trump gir støttar til overgrepsskulda Moore

– At demokratane nektar å gi ei einaste stemme til enorme skattekutt, er grunnen til at vi treng at republikanaren Roy Moore vinn i Alabama, tvitra presidenten tidleg måndag morgon.

Vidare kallar han motkandidaten til Moore Doug Jones ei nikkedokke for leiaren til Demokratene i Representanthuset, Nancy Pelosi, og leiaren til Demokratene i Senatet, Chuck Schumer. Trump skriv at stemma Moore er nødvendig for blant anna å stoppe kriminalitet, ulovleg innvandring og sikre retten til å bere våpen.

Dette er det tydelegaste Trump har vore i å uttrykkje støtte til Moore, som har mista støtta til mange republikanarar sidan overgrepsskuldingane mot han blei kjent.

Seks kvinner har skulda Moore for å ha prøvd å innleie forhold med dei då dei enno var tenåringar og han var i 30-åra og jobba som advokatfullmektig. To av dei har skulda han for overgrep og uønskt seksuell merksemd.

Moore sjølv har sagt at «skitten politikk» er årsaka til overgrepsskuldingane mot han.

(©NPK)