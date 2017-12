Toppmøte mot forureining

Miljøvernministrar frå rundt 100 land blir samla i regi av FNs miljøforsamling (UNEA) i Nairobi måndag for å bli foreina i kampen mot forureining både i lufta, i havet og på land.

Dokumentasjon frå FNs miljøbyrå (UNEP) viser at sju millionar av dødsfalla i 2015 på verdsbasis kom grunna utslepp frå bilar, fabrikkar og dessutan os frå matlaging innandørs.

Vassforureining utgjer deretter den største faren, etterfølgt av giftstoff og kreftframkallande stoff på arbeidsplassar verda over.

– Vi må vinne

– Vi trenger å vinne over forureininga før forureininga vinnar over oss, seier Erik Solheim, tidlegare SV-politikar, og no sjef for FNs miljøprogram.

– Det betyr at vi må kunne vere i stand til å puste i byane våre, at vi sørgjer for å halde farlege stoff bort frå næringskjeda og hindrar at havet blir til ei plastsuppe, strekar Solheim under til nyheitsbyrået AFP.

Møtet i Nairobi frå 4. til 6. desember er det tredje møtet i UNEA. Nærmare 2.500 deltakarar er påmeldt.

Resolusjonar

Ministrane skal prøve å bli samde om fleire resolusjonar som konkret skal avgrense forureining i framtida under arbeidstittelen «Ei forureiningsfri verd». Blant forslaga er å avgrense plast i havet. Blant andre Noreg legg spesielt vekt på kampen mot marin forsøpling og mikroplast.

Målet er også å forby bruken av fleire giftstoff, mellom dei bly i måling.

(©NPK)