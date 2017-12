Søreide på juletreseremoni i London

Ei smilande Søreide klippa av eit raudt band framfor juletreet utanfor utanriksdepartementet i London. Ho deltok på seremonien med den britiske kollegaen sin, utanriksminister Boris Johnson.

Elevar frå den norske skulen i London song norske julesongar, og Søreide og Johnson fekk servert gløgg og peparkaker av tilsette ved den norske ambassaden.

I førkant av juletreseremonien, heldt Søreide eit bilateralt møte med Johnson der brexit blei eit viktig tema. Dei to diskuterte blant anna kva for reglar som skal gjelde for nordmenn i Storbritannia.

I tillegg til møtet med Johnson møtte Søreide minister for Europa og Amerika Alan Duncan, og utviklingsminister Penny Mordaunt.

På dagsordenen stod, i tillegg til brexit, aktuelle utanrikspolitiske saker, deriblant Syria, Nord-Korea og Myanmar.

Søreide skulle seinare måndag tale om nordiske utanriksperspektiv for ein av Storbritannias største tankesmier, Chatham House.

(©NPK)