Søreide håpar på ryddig brexit 

Søreide var måndag på besøk i London, der ho heldt eit bilateralt møte med utanriksminister i Storbritannia Boris Johnson.

På same tid var statsminister i Storbritannia Theresa May i Brussel for å halde dei kanskje viktigaste forhandlingsmøta med leiarane i EU til no.

Målet med møta i Brussel er å få på plass ein avtale om vilkåra for sjølve skilsmissa, slik at forhandlarane etter jul kan gå vidare til å diskutere overgangsordningar og rammene for ein framtidig handelsavtale.

– Det er ein avgjerande milepæl, for det betyr at resten av jobben kan byrje, seier Søreide på telefon til NTB.

Ho meiner det er viktig at skilsmisseavtalen kjem på plass snarleg, både av omsyn til framdrifta i forhandlingane og fordi situasjonen då vil bli meir avklart for land som Noreg.

Brexit blei eit viktig tema under møtet hennar med Johnson. Dei to diskuterte blant anna kva for regler som skal gjelde for nordmenn i Storbritannia.

– Eg formidla vidare det veldig klare synspunktet vårt, nemleg at vi er opptatt av ein ryddig brexit. Jo ryddigare brexiten blir, jo enklare blir det for oss å forhandle fram nye avtaler med britane på dei områda kor vi må gjere det, seier Søreide.

