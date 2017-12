Partikjelder hevdar SPD vil forhandle om regjeringssamarbeid

Sist fredag melde tyske medium at partiet hadde opna for koalisjonssamtaler med statsminister Angela Merkel og CDU, noko SPD-leiar Martin Schulz kort tid etter dementerte.

– Det er ikkje gitt grønt lys til forhandlingar, sa Schulz under ein pressekonferanse.

Meldinga måndag om at partiet no opnar for slike samtaler, er ikkje offisielt stadfesta.

SPD har tidlegare avvist tanken på å vidareføre storkoalisjonen som har styrt Tyskland sidan 2013, ikkje minst som følgje av det historisk dårlege valet partiet gjorde i september 2017.

Etter at forhandlingane Merkel hadde med Fridemokratane (FDP) og Dei Grøne braut saman i førre månad, har derimot presset på Schultz og SPD auka.

(©NPK)