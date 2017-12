Mario Centeno vald til ny eurosjef

Avgjerda kjem ikkje som ei overrasking. Centeno blei på førehand rekna som favoritt til å ta over stillinga.

Han er utdanna ved Harvard og har fått svært gode skotsmål for innsatsen sin for å løfte Portugal ut av økonomisk krise. Så gode, faktisk, at tidlegare finansminister i Tyskland Wolfgang Schäuble ein gong kalla han «finansministranes Cristiano Ronaldo».

Sitjande president er nederlandske Jeroen Dijsselbloem, som no går av etter to og eit halvt år i sjefsstolen. Det skjer etter at partiet hans, sosialdemokratiske PvdA, tidlegare i år rauk ut av den nederlandske regjeringskoalisjonen.

Til saman fire kandidatar meldt si interesse. I tillegg til Centeno var finansminister i Luxembourg Pierre Gramegna, finansminister i Slovakia Peter Kazimir og finansminister i Latvia Dana Reizniece-Ozola også interesserte i presidentkandidaturet.

