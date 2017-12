Kreml: Russland-kontakten til Flynn påverka ikkje reaksjonen til Putin på Obama-sanksjonar

Tidlegare nasjonale sikkerheitsrådgjevar i USA Michael Flynn innrømte fredag at han har loge om Russland-kontakt. Flynn kunngjorde samtidig at han vil samarbeide med spesialetterforskar Robert Mueller og granskingsteamet hans.

Etterforskarar seier Flynn i desember bad den russiske ambassadøren i USA, Sergej Kisljak, om «å ikkje eskalere situasjonen» etter at administrasjonen til avtroppande president Barack Obama innførte sanksjonar mot Russland. Sanksjonane kom som følgje av mistankar om russisk valinnblanding. Få dagar seinare valde president Vladimir Putin å ikkje gjengjelde sanksjonane.

Ein talsmann for Putin sa måndag at det var absurd å hevde at ein telefonsamtale kunne ha påverka avgjerda til Putin og la til at slike meldingar ikkje ville blitt vidaresendt til presidenten.

(©NPK)