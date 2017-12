FT: Storbritannia og Irland samde om grensa

I forslagsteksten kjem Storbritannia ifølgje opplysningar frå Financial Times med løfte om «regulatorisk samordning» mellom Irland og Nord-Irland etter brexit.

I tidlegare utkast skal ordlyden ha vore eit løfte om «ingen regulatoriske avvik». Men det blei for tungt å svelge på britisk side.

Opplysningane er ikkje offisielt bekrefta.

Kva for regler som skal gjelde langs grensa mellom Irland og Nord-Irland etter brexit, har vist seg å bli ein av dei vanskelegaste flokane i forhandlingane om vilkåra for skilsmissa.

Høgtståande tenestemenn bekreftar ifølgje Financial Times at det nye kompromissforslaget ser ut til å vere akseptabelt både for irane og for britane.

(©NPK)