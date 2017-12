FN åtvarar om stor auke i hiv i Egypt

– Auken er på 25–30 prosent kvart år. Det er ei skremmande utvikling som blir ramma av manglande finansiering, seier Ahmed Khamis, som leier FNs aids-byrå UNAIDS.

Ifølgje UNAIDS har rundt 11.000 personar i Egypt hiv. Ifølgje helsestyresmaktene i landet dreier det seg om 7.000 personar.

– No nyleg har vi begynt å registrere at langt yngre folk blir infisert av viruset. Det er høgare risiko no enn før, både for vaksne og unge, seier Khamis.

Hiv er i Egypt ofte kopla til homofili. UNAIDS viser til at hivsmitta pasientar som har behov for kirurgiske inngrep ofte ikkje får tilgang til grunnleggjande helsetenester ved sjukehus.

Berre Iran, Sudan og Somalia har større auke i talet på nyregistrerte hiv-tilfelle i denne regionen av verda, peiker FN på.

(©NPK)