EU og Storbritannia ikkje einige om skilsmissa, forhandlingane held fram

– Trass i strev og framgang vi har hatt, har det ikkje vore mogleg å nå full semje i dag, sa president i EU-kommisjonen Jean-Claude Juncker under ein pressekonferanse måndag ettermiddag.

Juncker påpeikte at det framleis er to-tre uløyste spørsmål som står att.

– Eg er framleis overtydd om at vi kan nå tilstrekkelege framskritt innan toppmøtet 15. desember. Dette er ikkje eit nederlag, understreka presidenten.

– Vi vil samlast før slutten av veka og eg er svært positive til at vi vil klare dette saman, sa statsminister i Storbritannia Theresa May.

Målet med møta i Brussel var å få på plass ein avtale om vilkåra for sjølve skilsmissa mellom Storbritannia og EU, slik at forhandlarane etter jul kan gå vidare til å diskutere overgangsordningar og rammene for ein framtidig handelsavtale.

Forhandlingane har gått føre seg gjennom helga og møtet blei rekna som det kanskje viktigaste i brexitforhandlingane til no. I innspurten har May vore under eit veldig press.

Gir ho EU for mykje, kan støtta i Parlamentet ryke og Storbritannia bli kasta ut i nytt politisk kaos. Men gir ho for lite, kan forhandlingane stoppe opp.

Bodskapen frå EU-sida har vore at måndag er siste frist om det skal bli aktuelt for EU å gjere eit vedtak før jul om å opne fase to av forhandlingane.

