Åtte arrestert etter journalistdrap på Malta

Caruana Galizia blei drepen av ei bilbombe nær heimen sin i Bidjina på Malta 16. oktober.

Den 53 år gamle gravejournalisten, som mellom anna hadde arbeidd for aviser som The Sunday Times og The Malta Independent, hadde over fleire år skrive kritisk om politikarane i landet og næringslivstoppar og avdekte fleire tilfelle av korrupsjon.

Tidlegare i år avslørte ho at kona til statsminister Joseph Muscat, Michelle Muscat, hadde etablert eit stråselskap og gøymt unna pengar i skatteparadiset Panama.

EU-parlamentet reagerte sterkt på drapet og kravde grundig etterforsking. EU-parlamentarikarane bestemte også å ære den drepne journalisten ved å kalle opp presserommet sitt etter henne.

Måndag opplyste statsminister Joseph Muscat at åtte personar er arrestert i saka, alle maltesiske statsborgarar og fleire av dei med kriminelt rulleblad.

Identiteten til dei som er tatt som er tatt er ikkje kjent, ei heller kva for eit motiv som ligg bak drapet på den velkjente gravejournalisten.

Påtalemakta har no 48 timar på seg til å avhøyre dei åtte og må deretter enten ta ut sikting og krevje dei varetektsfengsla, eller sette dei fri dei.

