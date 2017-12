Tyrkisk arrestordre på tidlegare CIA-leiar

Arrestordren på amerikanske Graham Fuller blei ferda ut fredag, ifølgje statlege tyrkiske medium.

Fuller er skulda for brot på den tyrkiske grunnlova, forsøk på å styrte regjeringa i Tyrkia og spionasje. Han er mistenkt for å ha samband til rørsla til den omstridde tyrkiske predikanten Fethullah Gülen.

Regjeringa i Tyrkia hevdar rørsla til Gülen stod bak det mislukka kuppforsøket i landet i fjor. Gülen, som bur i eksil i USA, avviser skuldingane.

Fuller slutta i CIA på slutten av 1980-talet. Under karrieren i den amerikanske etterretningsorganisasjonen var han blant anna nestleiar for det nasjonale Tryggingsrådet i USA.

I 2006 skreiv Fuller eit brev kor han anbefalte at Gülen burde få opphald i USA, noko som truleg er ein viktig årsak til at styresmaktene i NATO-landet Tyrkia no ønskjer å arrestere han.

