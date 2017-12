Tillerson kallar påstanden om at han skal erstattast latterleg

Tillerson fester ingen lit til det som er sagt å vere planen som både The New York Times og Associated Press torsdag omtalte, med tilvising til fleire kjelder i Trump-administrasjonen.

Ifølgje avisa er planen å byte ut Tillerson med CIA-sjef Mike Pompeo, mens noverande stillinga til Pompeo skal fyllast av senator Tom Cotton. Tillerson blir sitjande fram til nyttår, skreiv avisa.

Seinare torsdag kommenterte talskvinna til Tillerson Heather Nauert meldingane ved å vise til at Tillerson likar seg i jobben, at han er forplikta til den og at han har alle intensjonar om å fortsette som utanriksminister.

Talskvinne for Det kvite hus Sarah Sanders hadde denne kommentar:

– Det ligg ikkje føre kunngjeringar om endringar på noverande tidspunkt.

– Tillerson held fram å vere leiar for utanriksdepartementet, og heile regjeringa fokuserer på å fullføre dette utruleg suksessrike første året i administrasjonen til president Trump, sa Sanders vidare.

Det er fleire gonger meldt at Trump og Tillerson, som har bakgrunn som toppsjef i Exxon Mobile, har hatt eit anstrengt forhold. Det har også tidlegare gått rykte om at utanriksministeren var på veg ut.

