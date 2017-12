Texas-senator hevdar Republikanarane har samla nok stemmer til å få gjennom skattereform

Republikanarane har 52 av dei 100 representantane i Senatet, men fleire av representantane i partiet har vore skeptiske til skattereforma, som har fått svært raskt behandling.

Reforma vil senke skatten både for bedrifter og velståande amerikanarar, noko som har vore ei kampsak for president Donald Trump og Republikanarane. Ifølgje The New York Times dreier det seg om skattekutt til ein samla verdi av nærmare 1.500 milliardar dollar, rundt 12.000 milliardar kroner, over ein tiårsperiode.

I ein analyse frå ein uavhengig Kongresskomité reknar ein med at reforma vil legge 1.000 milliardar dollar til i gjelda til USA.

