Senatet utset å stemme på skattereform

Blant anna seier republikanaren Rob Johnson frå Wisconsin at han framleis held tilbake si støtte til forslaget fordi skattepakken ikkje gir stort nok skattekutt for bedriftseigarar. I tillegg har senatorane Bob Corker og Jeff Flake vore til bekymring for Senatets republikanske leiar Mitch McConnell.

Republikanarane er avhengig av at 50 av deira 52 senatorar stemmer for at forslaget skal gå gjennom.

Ein ny analyse frå ein uavhengig skattekomité har slått fast at skattereforma ville legge til 1.000 milliardar dollar til underskotet i landet. Det har høgst sannsynleg gitt vatn på mølla til dei mest konservative republikanarane, som vil redusere budsjettunderskotet.

Dersom Senatet eventuelt blir samde om sin versjon, må utkastet frå Senatet og Representanthuset bli samordna, og den vegen fram kan bli lang. Den endelege versjonen må til slutt bli lagt fram for president Donald Trump og blir godkjent av han.

Republikanarane i Kongressen er under sterkt press frå Trump, som enno ikkje har lukkast med å lose éin einaste stor reform gjennom Kongressen. Dette trass i at partiet til presidenten har fleirtal i begge kammer.

Det republikanarane fryktar er at skattereforma til presidenten skal lide same skjebne som helsereforma, som blei vedtatt i Representanthuset i mai, men som seinare blei torpedert av Senatet.

