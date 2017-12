Regjeringa i Venezuela og opposisjonen i nytt dialogforsøk

Etter planen skal partane møtast i Santo Domingo i Den dominikanske republikk. Møta skal gå over to dagar.

Dersom ikkje noko uventa skjer, vil det vere første gong at partane innleiar formelle samtaler etter dei valdelege demonstrasjonane tidlegare i år der til saman over 120 personar blei drepne og fleire tusen arrestert. Det har blitt gjort forsøk på dialog også tidlegare, blant anna i regi av Vatikanet, utan at det har ført fram. Forventningane denne gong er derfor også låge.

Men nokre analytikarar gir uttrykk for optimisme. Regjeringa til president Nicolás Maduro er under så stort press på grunn av den svake økonomien i landet at han no er på desperat leiting etter støtte mens han prøver å refinansiere den enorme utanlandsgjelda til landet. Dermed kan opposisjonen få høve til å presse fram krava sine, meiner analytikarar som nyheitsbyrået AP har snakka med.

Delegasjonen til opposisjonen er leia av presidenten i nasjonalforsamlinga Julio Borges. Han seier opposisjonen vil gjenta eit langvarig krav om at styresmaktene må frigi eit tosifra tal på politiske fangar, godkjenne autoriteten til nasjonalforsamlinga og tillate humanitær hjelp. Opposisjonen krev også garantiar for at presidentvalet neste år blir fritt og rettferdig.

