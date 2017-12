Noreg truar med brot i forhandlingane om snøkrabbe 

Noreg nektar europeiske fiskarar å fange snøkrabbe i fiskevernsona utanfor Svalbard.

Forbodet har provosert EU, som i fjor svarte ved å dele ut egne fangstlisensar til 20 europeiske fartøy for 2017. Noreg har nekta å godta desse lisensane, og saka blei sett på spissen allereie i januar då den latviske båten Senator blei tatt i arrest for ulovleg fangst av snøkrabbe på den såkalla Sentralbanken utanfor Svalbard. Senator hadde med seg EU-lisens.

No har EU-kommisjonen foreslått å dele ut nye snøkrabbelisensar for 2018. Det kan føre til ei ny eskalering av konflikten med Noreg.

Truar med brot

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) seier han vil gå frå forhandlingsbordet om EU gjer alvor av forslaget.

– Vi har gjort det klart for Kommisjonen at dersom dette forslaget blir vedtatt slik det no ligg føre, vil dei pågåande forhandlingane om snøkrabbe med Noreg stogge, seier Sandberg.

Noreg aleine har autoritet til å lisensiere fangst av snøkrabbe på norsk kontinentalsokkel, held fiskeriministeren fast.

– Verken EU eller nokon enkeltståande stat kan dele ut slike lisensar utan samtykke frå Noreg, seier han.

Forhandlingar i Bergen

Denne veka har Noreg og EU gjort eit nytt forsøk på å komme til semje. Samtalane har funne stad i Bergen i samband med dei årlege fiskeriforhandlingane.

Striden botnar i usemje om korleis Svalbardtraktaten frå 1920 skal bli tolka. EUs standpunkt er at traktaten gir EU rett til å fange like mykje snøkrabbe utanfor Svalbard som Noreg. Det blir avvist av Noreg, som ikkje vil gi frå seg éin krabbe gratis. Skal EU sleppe til, meiner Noreg det må skje gjennom eit kvotebytte der Noreg får noko anna tilbake.

Tilbodet til EU frå Noreg har vore ein kvote på 500 tonn snøkrabbe, men dette har EU ikkje kunne godta. Etter det NTB kjenner til, er også andre kompromissforslag blitt diskutert, men så langt utan at det har ført til noko gjennombrot.

EU-kommisjonen er ordknapp om samtalene.

– Vi vil ikkje kommentere pågåande konsultasjonar, seier pressetalsmann Enrico Brivio.

Forslaget kan bli endra

I forslaget for 2018 har EU-kommisjonen ikkje presisert kor mange båtar det skal bli gitt fangsttillating til.

Forslaget skal opp til diskusjon på EUs landbruks- og fiskeriministermøte i Brussel 11. og 12. desember. EU-kommisjonen peiker på at forslaget vil bli endra om det skjer ei utvikling i saka.

NTB har spurt Kommisjonen kva den vil anbefale fartøy med EU-lisens å gjere, gitt risikoen for at Noreg vil ta dei i arrest om fangstlisensane takast i bruk. Kommisjonens korte svar er at hovudansvaret for å sikre at fangsten går føre seg på ein lovleg måte, ligg hos flaggstarten.

Sandberg er på si side klar på kva som vil skje.

– Noreg vil konsekvent få fram og straffeforfølging av fartøy som driver fiske eller fangst i norske jurisdiksjonsområde utan gyldig løyve, slår han fast.

(©NPK)