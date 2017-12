Keisaren i Japan abdiserer 30. april 2019

Akihito vil vere 85 år når han abdiserer. Keiseren har slite med helseproblem dei siste åra.

I juni godkjente parlamentet i Japan ein eingongsregel som opnar for abdikasjon innan tre år, berre for Akihito.

I oktober skreiv japanske medium at keisaren ville abdisere i mars og kronprinsen tiltre 1. april, men no stadfestar Abe at Akihitos eldste son, 57 år gamle kronprins Naruhito, vil tiltre som keisar 1. mai 2019.

Sjokkerte

Akihito sjokkerte innbyggjarane i landet i fjor då han signaliserte at han ønskte å tre tilbake etter nesten 30 år som monark i landet. Keisaren har blitt behandla for prostatakreft og har vore gjennom ein hjarteoperasjon, og det er helseproblema og alderen som er bakgrunnen for ønsket om å tre tilbake.

Ønske til den populære keisaren viste seg å bli ei utfordring, ettersom det ikkje fanst ei lov i Japan som regulerer korleis ein keisar trekker seg tilbake. Det er blitt rekna som ein jobb for livet.

Kronprins Naruhito lovar å gi alt i når han overtar som keisar etter sin far.

– Eg ønskjer å legge hjarte og sjel i kvar einaste plikt, inkludert offentlege oppgåver eg allereie har overtatt frå keisaren, sa 57-åringen under eit besøk i Danmark i juni i år.

Syrleg kritikk

Kronprins Naruhito har tidlegare komme med syrleg kritikk av monarkiet i heimlandet, noko som er ganske eineståande og oppsiktsvekkjande i det japanske samfunnet.

Naruhito har blant anna hevda at årelange, stressrelaterte sjukdommar som kona har hatt kjem av dei rigide reglane som hoffet er styrt av.

Naruhito har til liks med far sin understreka at Japan ikkje må feie under teppet den militarismen som landet stod for i regionen i starten på 1900-talet, og dessutan rolla landet hadde under andre verdskrigen.

