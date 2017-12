Den syriske regjeringa forlèt fredssamtaler – usikkert om dei kjem tilbake

– Denne runden med forhandlingar er over for oss, seier Bashar al-Jafaari, før han legg til at den syriske regjeringa tysdag skal ta ei avgjerd om dei flyr tilbake til Genève.

Det har så langt ikkje vore konkrete framskritt i dei FN-støtta fredsforhandlingane mellom regjeringa og opposisjonen i Syria, som starta tidlegare denne veka.

Torsdag kunngjorde derimot Syria-utsending til FN Staffan dei Mistura at samtalene kunne bli forlengt heilt til 15. desember, og at atmosfæren var «profesjonell og seriøs».

(©NPK)