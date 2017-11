USA utset klasevåpen-forbod på ubestemt tid

En internasjonal avtale inngått i 2008 forbyr bruken av slike våpen, men USA har aldri underteikna denne traktaten. For ni år sidan bestemte derimot regjeringa til president George W. Bush at USA skulle stanse bruken 1. januar 2019.

Unntaket skulle vere ammunisjon der sjansen for at sprengladningane ikkje går av, var lik eller mindre enn 1 prosent. Pentagon seier denne standarden enno ikkje kan oppnåast, og det er bakgrunnen for at tiltaket no blir utsett.

Eit klasevåpen består av ein behaldar med opptil fleire hundre småbomber som kan skytast ut frå bakken eller lufta. Når behaldaren opnar seg i lufta, blir bombene spreidde over store område. Ofte blir svært mange liggjande udetonerte igjen, og sprengladningane kan utgjere ein fare over lang tid.

Noreg tok initiativet til eit internasjonalt forbod mot klaseammunisjon i 2007. Konvensjonen blei vedtatt i Dublin 30. mai 2008 og gjer det ulovleg ikkje berre å bruke, men også å produsere, overføre og lagre klaseammunisjon. Så langt har 108 statar underteikna avtalen, men så langt ikkje stormakter som Kina, Russland og USA.

(©NPK)