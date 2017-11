Reuters: Opec forlenger produksjonskuttavtalen

Diskusjonane handlar no om OPEC-landet Libya skal inngå blant landa som skal minske produksjonen, ifølgje Reuters. Tidlegare har Libya blitt unntatt denne avtalen, fordi oljeindustrien i landet har blitt kraftig berørt av konfliktar og uro i landet.

På tampen av fjoråret blei 24 land einige om å avgrense oljeproduksjonen sin. Det førte til at oljeprisane steig, etter å ha vore under 30 dollar fatet tidlegare same år.

Avtalen som medlemmene i oljekartellet inngjekk og som dei andre landa, blant dei Russland, slutta seg til, gjekk ut på eit samla kutt i produksjonen på 1,8 millionar fat per dag. Den noverande avtalen varer fram til mars neste år, og blir altså forlengt til slutten av 2018 etter avgjerda torsdag.

(©NPK)