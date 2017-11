Paven krev internasjonale grep i rohingya-krisa

Pave Frans kom til Bangladesh torsdag, etter eit tre dagar langt besøk i Myanmar. Under ein tale for presidenten og regjeringsmedlemmer i Bangladesh, i tillegg til fleire ambassadørar, tok paven opp krisa i Myanmar. Han brukte ikkje ordet "rohingyaer", men hylla Bangladesh for å ta imot flyktningar frå den myanmarske delstaten Rakhine.

– Ingen av oss kan unngå å sjå alvoret i situasjonen, sa paven, som la til at det er avgjerande at verdssamfunnet tar grep for å handtere krisen.

Myanmarske regjeringsstyrkar og væpna buddhistiske grupper er skulda for massive overgrep mot den muslimske rohingya-minoriteten i Rakhine. FN har skildra situasjonen som etnisk reinsing.

Over 620.000 rohingyaer har flykta frå Myanmar til nabolandet Bangladesh sidan august. Rohingya-flyktningar fortel om drap, gjengvaldtekter, tortur og nedbrenning av landsbyar.

Reisen i Bangladesh omfattar eit religiøst møte fredag i hovudstaden Dhaka med blant anna rohingya-representantar, men det er ikkje klart kor mykje kontakt dei vil få med pave Frans.

Under sitt besøk i Myanmar hausta paven kritikk fordi han unnlét å nemne forfølginga av rohingya-muslimane under besøket.

Paven skal vere i Bangladesh frå torsdag til laurdag. Reisa hit og til Myanmar var planlagde før rohingya-krisa forverra seg.

