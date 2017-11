Ordførar i London krev Trumps besøk til Storbritannia avlyst

Ordførar Sadiq Khan seier Trump har fremja ei «sjofel ekstremistgruppe» og at eit offisielt besøk av han er uønskt.

Reaksjonane er mange etter at Trump retvitra tre videoar som visstnok viser muslimar som utøver vald og knuser ein statue av jomfru Maria. Videoane blei opphavleg lagt ut på Twitter av Jayda Fransen, nestleiar i det britiske ytre-høgre-partiet Britain First.

Onsdag sa ein talsmann for statsminister i Storbritannia Theresa May at det var gale av Trump å dele videoane, følgt av at presidenten på Twitter svarte med å be May om ikkje å fokusere på han, men på den «destruktive radikale islamistiske terroren som skjer i Storbritannia».

Motsvaret kom derimot til feil Theresa May. Nettarkiv av twitterhistorikken til Trump viser at meldinga først blei sendt til ein annan bruker som står oppført med seks føljarar på nettsamfunnet. Meldinga blei raskt sletta, før ei ny blei sendt til rett mottakar.

Ein av dei omstridde videoane viser, ifølgje Fransen, ein ung muslimsk innvandrar som angrip ein ung, nederlandsk mann på krykker. Videoen blei først delt på ei nederlandsk nettside.

I ei Twitter-melding retta til Trump, skriv derimot den nederlandske ambassaden i Washington at gjerningspersonen ikkje er ein innvandrar, men at personen er fødd og oppvaksen i Nederland.

