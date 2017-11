FN ber om at 500 pasientar blir evakuerte frå Syria

– Ingen har blitt evakuerte på to månader. Om dei ikkje evakuerer vil mange av dei døy, sa Jan Egeland, som leiar den humanitære innsatsgruppe i FN for Syria, på ein pressekonferanse i hovudkvarteret til FN i Genève torsdag.

Egeland har fleire gonger gått ut og bede om at pasientar må evakuerast. På pressekonferansen torsdag sa Egeland at ni personar som tidlegare stod på lista til FN over pasientar som måtte evakuerast, no er døde.

– Å ikkje ha moglegheita til å nå inn i Aust-Ghouta på mange månader, har ført til ein utvilsamt katastrofal situasjon, sa Egeland. Han la til at sjukehus står klare til å ta imot pasientane dersom den syriske regjeringa tillèt ei evakuering.

UNICEF uttalte onsdag at feilernæringa blant barn i Syria er på det høgste nivået som nokosinne har blitt målt, sidan krigen i landet starta for seks år sidan. 11,9 prosent av barn under fem år lir av akutt feilernæring ifølgje undersøkinga frå november.

Aust-Ghouta er eitt av dei siste attverande områda som opprørarar framleis held i Syria. Området ligg like utanfor dei austlege forstadane til Damaskus og omfattar fleire landsbyar. Befolkninga i Aust-Ghouta er råka av ein alvorleg humanitær krise og mange svelt etter fleire år med okkupasjon.

