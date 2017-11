Det kvite hus avviser påstandar om at Trump vil fjerne Tillerson

Avisa har sine opplysningar frå anonyme kjelder i den amerikanske regjeringa. Skiftet kan skje på få veker, skriv avisa.

Det kvite hus tilbakeviser påstanden.

– Det ligg ikkje føre kunngjeringar om endringar på noverande tidspunkt, sa talskvinne for Det kvite hus Sarah Sanders torsdag formiddag.

– Tillerson held fram å vere leiar for utanriksdepartementet, og heile regjeringa fokuserer på å fullføre dette utruleg suksessrike første året i administrasjonen til president Trump, sa Sanders.

– Han er her. Rex er her, sa Trump sjølv til journalistar som ropte spørsmål om Tillerson under eit møte mellom Trump og kronprinsen til Bahrain torsdag.

Fleire rykte

Det er fleire gonger meldt at Trump og Tillerson, som har bakgrunn som toppsjef i Exxon Mobile, har hatt eit anstrengt forhold. Det har også tidlegare gått rykte om at utanriksministeren var på veg ut.

Utanriksministeren skal ved ein anledning ha kalla presidenten «idiot» i ein privat samtale, og Trump uttalte i ei Twitter-melding i oktober at Tillerson «kasta bort tida» med diplomatiet sitt overfor Nord-Korea.

– Eg har sagt til Rex Tillerson, vår vidunderlege utanriksminister, at han kastar bort tida med å prøve å forhandle med den vesle rakettmannen. Spar på kreftene, Rex, vi skal gjere det som er nødvendig, skreiv Trump.

CIA-sjef

Ifølgje The New York Times ønsker Trump å erstatte Tillerson med CIA-sjef Mike Pompeo. Pompeo kan komme til å erstattast av Tom Cotton, som representerer Arkansas i Senatet, skriv avisa. Han har vore ein sentral alliert av presidenten i sikkerheitsspørsmål, og skal vere positivt innstilt til å ta på seg jobben i CIA.

Stabssjefen til Trump John F. Kelly skal ha utarbeidd ein plan for rokeringa, som kan komme til å skje rundt årsskiftet, skreiv avisa torsdag.

Tillerson skal etter planen på ei reise til fleire europeiske land i neste veke.

