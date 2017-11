WHO slår malaria-alarm

– Sjølv om det er visse lyspunkt, har nedgangen i den globale malaria-børa utan tvil flata ut. I ein del land og regionar ser vi no at resultata som er oppnådde, blir reverserte, seier WHO-leiar Tedros Adhanom Ghebreyesus.

I fjor registrerte WHO 216 millionar tilfelle av malaria i verda, mot 211 millionar året før. I 2010 vart det til samanlikning registrert 237 millionar tilfelle.

440.000 menneske døydde i 2016 av malaria, omtrent like mange som året før, viser tal frå WHO.

Det sørlege Afrika

80 prosent av alle malariatilfelle er å finne i 15 land. 14 av desse landa ligg i Afrika sør for Sahara, og det 15. landet er India.

– Valet vi står overfor er enkelt: Dersom vi held fram som no, bruker like mykje ressursar og handterer dette som i dag, kjem vi nærmast garantert til å oppleve ein auke i talet på malariatilfelle og dødsfall, seier Ghebreyesus.

Dersom utviklinga held fram, er det òg uvisst om FN når 2020-målet i den globale malariastrategien sin.

Vegkryss

– Vi står ved eit vegkryss. Berre dersom vi alle straks og i fellesskap kjem tilbake på sporet, kan vi nå målet vi har sett i den globale malaria-strategien vår, konstaterer WHO.

For å nå dette målet trengst det om lag 54 milliardar kroner årleg, men i 2016 vart det brukt under halvparten av dette, vel 22 milliardar kroner.

– Med ei slik finansiering er det avgrensa kva vi kan oppnå i kampen mot denne sjukdommen, seier Abdisalan Noor, som leiar kampen mot malaria i WHO.

Klimaendingar

Kvifor malaria igjen er på frammarsj mange stader, er ekspertane usikre på, men dei ser ikkje vekk frå at klimaendringar og høgare temperatur mange stader kan vere ein faktor.

Falske legemiddel i utviklingsland utgjer, ifølgje WHO, òg eit aukande problem og kan ha vore årsak til over 100.000 dødsfall, først og fremst i Afrika sør for Sahara.

WHO reknar med at omkring 11 prosent av alle legemidla som blir omsette i utviklingsland, er falske og i verste fall livsfarlege.

