WHO: Ein tidel av medisinane i u-land er falske

Ekspertar gjekk gjennom 100 studiar som inkluderte over 48.000 medisinar. Legemiddel for behandling av malaria og bakterielle infeksjonar stod for nesten 65 prosent av dei falske medisinane, opplyser organisasjonen.

WHO-sjef Tedros Ghebreyesus seier at problemet hovudsakleg rammar fattige land.

Mellom 72.000 og 169.000 barn vil truleg døy av lungebetennelse etter å ha fått dårlege medisinar. Falske medisinar kan også vere ansvarleg for over 100.000 dødsfall frå malaria, hovudsakleg i Afrika sør for Sahara, ifølgje fleire forskarar.

– Dette er uakseptabelt, seier Ghebreyesus.

WHO har kategorisert falske medisinar som ikkje er godkjende av styresmaktene, ikkje har møtt ein viss kvalitetsstandard eller der det er oppgitt feilaktig informasjon om kva medisinen inneheld.

(©NPK)