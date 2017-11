Raskaste kvartalsvekst i USA på tre år

Dei reviderte tala som handelsdepartementet i USA la fram onsdag viser at veksten er større enn 3-prosentmålet som president Donald Trump har sett, for andre kvartalet på rad.

Statistikken viser at dei store orkanane i sommar knapt har påverka økonomien i det heile.

BNP-veksten for tredje kvartal er no justert opp til 3,3 prosent, og veksten i kvartalet frå juli til september er dermed den sterkaste sidan tredje kvartal 2014.

I det andre kvartalet i år, frå april til juni, var veksten på 3,1 prosent.

Veksten for året under eitt er venta å ende nærare 2,5 prosent, noko som er på same nivået som veksten i åra før.

– Nyheitene rundt økonomien var gode frå før, men har no vorte enda betre, seier analytikar Jim Baird ved Plante Moran Financial Advisors.

Han viser til at julehandelen ligg an til ein kraftig start, og at det kan bli ei sterk avslutning på året.

