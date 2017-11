Dansk par kjøpte nyfødt spedbarn i Polen for 7.300 kroner

I tillegg til vilkårsstraffa er paret dømt til samfunnsteneste for å ha gitt falske opplysningar om guten. Dommen fall i tingretten i Sønderborg onsdag.

Guten, som i dag er tre år gammal, bur framleis hos paret. Der har han det svært bra, ifølgje ein psykolog som har observert familien.

Paret hadde i mange år prøvd å få barn, men ikkje lykkast. Dei vurderte adopsjon, men trudde dei ville få avslag på adopsjonssøknaden.

Via internett kom paret i kontakt med ei gravid kvinne i Polen, og dei vart først einige om at paret skulle betale kvinna om lag 130.000 kroner for å overta barnet etter fødselen. Men danskane klarte å forhandle ned prisen til 750 euro.

Paret reiste til Polen og henta barnet etter fødselen. Ettersom mannen er frå Nederland, slo paret seg ned der ei stund, og der klarte dei å få ferda ut ein fødselsattest for guten. Det gjorde at dei deretter fekk ordna eit dansk personnummer til guten.

Paret har ikkje bestemt seg for om dei vil anke dommen. Det er heller ikkje kjent om guten skal bli buande hos dei eller sendast tilbake til Polen.

(©NPK)