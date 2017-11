Trump med Pocahontas-spøk om senator då indianarar blei hylla i Det kvite hus

Trump ønsket navajo-indianarar velkommen til Det kvite hus måndag. Der hylla han dei for sin innsats under den andre verdskrigen. Trump kalla dei «utrulege» og «svært spesielle folk». Så sa han:

– Vi har ein representant i Kongressen som dei seier var her for svært lenge sidan. Dei kallar henne Pocahontas. Men veit de kva, eg liker dykk, sa Trump.

Trump har fleire gonger gjort narr av senator Elizabeth Warren frå Massachusetts etter at ho stod fram og sa at ho har indianske genar.

Warren kommenterer Trumps utsegn måndag slik overfor MSNBC:

– Det er svært synd at USAs president ikkje eingong klarer å komme seg gjennom ein seremoni ved å ære desse heltane utan å måtte lire av seg rasevås, seier ho.

Indianske leiarar har omtalt Trumps tidlegare utfall mot Warren som fornærmande og usmakeleg. Nokre demokrater meiner utsegnene er rasistiske.

Etter måndagens framferd sa Det kvite hus' pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders at det «presidenten slett ikkje meinte det» å komme med det Warren kallar rasevås.

– Eg trur det folk finn mest støytande, er at senator Warren lyg om sitt opphav, sa Sanders.

Warren sa i eit intervju med AP for fem år sidan at ho og hennar brør var blitt fortalt av sine foreldre Don og Pauline Herring at familien hadde indiansk bakgrunn.

(©NPK)