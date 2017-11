Paven møter Aung San Suu Kyi

Frans kom til Myanmar måndag, og møtet med Suu Kyi finn stad i hovudstaden Naypidaw.

Suu Kyi er i realiteten regjeringssjefen i landet – men med avgrensa innverknad over det myanmarske militæret. Forsvarsleiinga har framleis stor makt i landet som tidlegare blei styrt av ein militærjunta.

Myanmarske regjeringsstyrkar og væpna buddhistiske grupper blir skulda for massive overgrep mot den muslimske rohingya-minoriteten i delstaten Rakhine. FN har skildra situasjonen som etnisk reinsing.

Over 600.000 rohingyaer har flykta frå Myanmar til nabolandet Bangladesh sidan august. Rohingya-flyktningar fortel om drap, gjengvaldtekter og nedbrenning av landsbyar. Menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch meiner mykje tyder på at minoritetsgruppa blir utsett for eit folkemord.

Aung San Suu Kyi var tidlegare opposisjonsleiar og demokratiforkjempar, og ho tok imot Nobels fredspris i 1991.

