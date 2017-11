Island nærmare ny regjering

– Katrin Jakobsdottir har i dag fått nytt mandat og blir, viss mogleg, framtidig statsminister i ei ny regjering, sa Johannesson til journalistar i Reykjavik tysdag etter eit møte med Jakobsdottir.

Presidenten er positiv. Han seier Jakobsdottir, tidlegare statsminister Bjarni Benediktsson frå det konservative Sjølvstendepartiet og det sentrumsorienterte Framstegspartiets leiar Sigurdur Ingi Johannesson ligg godt an til å oppnå ein avtale om å danne ny regjering.

– Eg er svært begeistra for denne framtidige regjeringa og eg er sikker på at ho blir bra for velstand i landet og for samfunnet som heilskap, seier Jakobsdottir.

Ei ny koalisjonsregjering kan bli danna innan utgangen av veka, melder islandske medium.

Venstrebevegelsen fekk også tidlegare denne månaden i oppdrag å danne ny regjering, då med andre venstreparti, men forsøket mislyktest.

Venstrebevegelsen, Sjølvstendepartiet og Framstegspartiet, som ikkje må forvekslast med det norske Framstegspartiet, har 35 av 63 mandat i Alltinget.

Valet 28. oktober var det andre på eitt år etter at Benediktsson blei tvinga til å skrive ut nyval som følgje av fleire skandaleavsløringar. Sjølvstendepartiet har vore dominerande i islandsk politikk i fleire tiår.

(©NPK)