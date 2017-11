160.000 nye hiv-tilfelle i Europa i fjor

I EU fekk over 29.000 menneske påvist hiv i 2016, ein liten nedgang frå året før, går det fram av ein rapport frå European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) og Verdshelseorganisasjonen (WHO).

Ifølgje ECDCs leiar Andrea Ammon går det i gjennomsnitt tre år frå folk blir smitta til dei får diagnosen, og dette gjer behandlinga vanskelegare og utsiktene for pasienten langt dårlegare.

Flest nye smittetilfelle blei påvist i austeuropeiske land som Russland, Kasakhstan og Usbekistan, der infeksjonsraten i motsetning til resten av verda aukar.

– Hiv-epidemien held fram med å vekse med alarmerande fart i den europeiske regionen, først og fremst i den austlege delen, seier WHOs regiondirektør i Europa, Zsuzsanna Jakab.

Ukraina toppa fjorårets liste over flest nye påviste hivsmitta per innbyggjar, med 33,7 per 100.000 innbyggjar.

Latvia hadde færrast påviste tilfelle i Europa med 18,5 per 100.000 innbyggjar.

Den internasjonale aidsdagen vert markert kvart år 1. desember.

