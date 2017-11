To kandidatar hevdar å ha vunne presidentvalet i Honduras

Ei måling frå TV-kanalen Kanal 5 viste tidlegare søndag kveld lokal tid at den noverande presidenten i landet hadde 43,93 prosent av stemmene mot Opposisjonsalliansens kandidat Salvador Nasrallas 34,7 prosent. No har likevel Hernandez erklært seg sjølv som valvinnar, ifølgje nyheitsbyrået AFP – før det offisielle resultatet er klart.

– Eg er veldig fornøgd og lykkeleg fordi eg har sett fleire undersøkingar og stemmeteljingar, og resultatet er meir enn tydeleg: Vi har vunne valet, sa Hernandez framfor ei gruppe tilhengarar i Honduras' hovudstad Tegucigalpa.

Like etter proklamerte motstandaren hans Nasrallas det same. Opposisjonsalliansen hevdar at Nasralla har fått 45 prosent av stemmene, og at Hernandez har fått 34 prosent.

– Eg kan bekrefte at Salvador Nasralla er valt til president. Vi vann valet, seier opposisjonens Manuel Zelaya, tidlegare president i landet.

Valet søndag inneber også val av ny nasjonalforsamling, tre visepresidentar og ordførarar i 298 kommunar.

Hernandez' konservative parti, Nasjonalpartiet, kontrollerer no både nasjonalforsamlinga, regjeringa og domstolane. I grunnlova frå 1982 heiter det at ein president berre kan sitje i éin periode, men partiet viser til ei rettsavgjerd i høgsterett frå 2015, som opnar for at presidenten kan veljast på nytt.

